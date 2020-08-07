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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج جثة ضحية جديدة من تحت أنقاض عقار المحلة المنهار

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:11 ص
أنقاض عقار المحلة
أنقاض عقار المحلة المنهار
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من انتشال جثة عبده الصاوي، رابع ضحايا المنزل المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى، من تحت الأنقاض، وذلك بعد ساعات من استخراج جثة سيدة وطفليها، ومازال البحث جاريًا عن باقي الضحايا تحت الأنقاض.

وقرر الدكتور طارق رحمى، محافظة الغربية، الذي باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى من ضحايا انهيار المنزل، و5 آلاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسر، وألف جنيه لكل مصاب، موجهًا وكيلة وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر الخسائر المادية، وتحركت لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم ١٣ أسرة، 8 رفضوا أي مساعدة و٥ أسر طلبوا إعاشة، وأسرة طلبت إقامة وإعاشة.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ ٥٠٠ جنيهًا كإعاشة مبدئية لكل أسرة من الأسر الخمس، وتم تسكين الأسرة السادسة بمركز الخدمات المتكاملة بسبرباي التابع للتضامن الاجتماعي وتوفير الإعاشة اللازمة لهم.

وأكد محافظ الغربية، أنه بالنسبة للمنزل المنهار به عدد ٣ أسر، وتم العثور على ٤ جثث، وجاري البحث عن الباقين تحت الأنقاض.

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