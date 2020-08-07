«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارًا، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحًا.كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.وفي الليل يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 37 25الإسكندرية 32 25وادى النطرون 36 25طنطا 36 24شبين الكوم 37 25دمنهور 33 24بلطيم 31 24مطروح 30 23السلوم 33 23سيوة 40 23بورسعيد 34 25دمياط 33 24الزقازيق 36 25المنصورة 36 24الإسماعيلية 39 21السويس 38 23العريش 33 22رفح 32 23رأس سدر 38 26نخل 39 20نويبع 39 29طابا 38 29كاترين 34 20الطور 36 26شرم الشيخ 40 29الغردقة 41 28مرسى علم 39 28الفيوم 38 25بنى سويف 38 25المنيا 40 23أسيوط 41 26سوهاج 41 27قنا 41 27الأقصر 42 27أسوان 42 29إدفو 41 29أبوسمبل 41 32الوادى الجديد 41 28شلاتين 38 28أبو رماد 39 29حلايب 35 30رأس حدربة 38 30