«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:58 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارًا، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحًا.
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفي الليل يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 37 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 23
السلوم 33 23
سيوة 40 23
بورسعيد 34 25
دمياط 33 24
الزقازيق 36 25
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 39 21
السويس 38 23
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 38 26
نخل 39 20
نويبع 39 29
طابا 38 29
كاترين 34 20
الطور 36 26
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 41 28
مرسى علم 39 28
الفيوم 38 25
بنى سويف 38 25
المنيا 40 23
أسيوط 41 26
سوهاج 41 27
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 42 29
إدفو 41 29
أبوسمبل 41 32
الوادى الجديد 41 28
شلاتين 38 28
أبو رماد 39 29
حلايب 35 30
رأس حدربة 38 30
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفي الليل يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 37 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 23
السلوم 33 23
سيوة 40 23
بورسعيد 34 25
دمياط 33 24
الزقازيق 36 25
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 39 21
السويس 38 23
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 38 26
نخل 39 20
نويبع 39 29
طابا 38 29
كاترين 34 20
الطور 36 26
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 41 28
مرسى علم 39 28
الفيوم 38 25
بنى سويف 38 25
المنيا 40 23
أسيوط 41 26
سوهاج 41 27
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 42 29
إدفو 41 29
أبوسمبل 41 32
الوادى الجديد 41 28
شلاتين 38 28
أبو رماد 39 29
حلايب 35 30
رأس حدربة 38 30