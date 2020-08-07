«القومى للمرأة» يواصل توعية السيدات للمشاركة فى انتخابات «الشيوخ»

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، مبادرة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها المجلس، فى إطار الاستعداد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى مقرر إجراؤها خلال يومى 11 و12 أغسطس الجارى، بهدف تعريف المواطنين، خاصة السيدات بدور وصلاحيات مجلس الشيوخ، والتأكيد على مشاركتهن فى العملية الانتخابية.وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إلى أن المبادرة انطلقت يوم الثلاثاء الماضى وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بهدف التأكيد على المشاركة السياسية للسيدات فى الانتخابات، خاصة أن هناك نسبة تمثيل للمرأة داخل المجلس، بجانب تعريف السيدات بدوره وصلاحياته.وأوضحت الإذاعية حنان الدسوقى، عضو فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن أعضاء المجلس توجهن إلى السيدات فى منازلهن بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وبعض المصالح التى يتردد عليها السيدات لتعريفهن بدور وصلاحيات مجلس الشيوخ وعدد المقاعد ونسبه تمثيل المرأة فى المجلس، بجانب أهمية تصويت المرأة فى الانتخابات، ومن هذه المواقع التى تم زيارتها التأمين الصحى ولقاء الممرضات وتوجيه نصائح لهن بحكم تواصلهن الأكبر مع السيدات والأمهات أثناء تقديم الخدمة لهن بالتأمين الصحى.واستكملت أن ذلك بجانب استهداف السيدات اللاتى يتعاملن مع المؤسسات والجمعيات الخيرية واللاتى يتواصلن أيضًا مع شريحة كبيرة من السيدات فى القرى والنجوع بالدرجة الكبيرة.