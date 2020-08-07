الحكومة الكندية تقدم 3.3 مليار دولار للمقاطعات لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستساعد المقاطعات والأقاليم على تعزيز خطوطها الدفاعية لمواجهة جائحة "كوفيد-19" من خلال تخصيص 3.3 مليار دولار.وكشفت وزيرة البنى التحتية والمجتمعات المحلية، كاثرين ماكينا، عن تفاصيل هذه الخطة بعد أسابيع من المحادثات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم.وقالت "ماكينا" إن الحكومة ستقدم أكثر من 3.3 مليار دولار على وجه السرعة لمشاريع متصلة بمواجهة الجائحة يمكن المباشرة بتنفيذها دون تأخير. ويأتي هذا المبلغ ضمن 33 مليار دولار وعدت بها حكومة ترودو في برنامجها المخصص للبنى التحتية في المقاطعات والأقاليم.ورحب الاتحاد الكندي للبلديات بهذا الإعلان الجديد من قبل الحكومة، حيث حث رئيسه، بيل كارستن، حكومات المقاطعات والأقاليم على التنسيق مع البلديات كي تتمكن من اتخاذ قرار بشأن الانضمام أو لا إلى هذا البرنامج الفدرالي.