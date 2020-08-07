الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تقدم منحة للطالبة الأولى على المكفوفين

أعلن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن منح الطالبة سامية محمد عبدالرحمن، الأولى في الثانوية العامة للمكفوفين على مستوى الجمهورية، منحة كاملة للدراسة بالأكاديمية.\وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات له، أن الطالبة سامية محمد عبدالرحمن، الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين نموذج مشرف مكافح للشباب أصحاب التحدي الذي نفخر بتواجده في الأكاديمية.وأوضح أن الأكاديمية تضم أصحاب الإرادة والتحدي من الشباب المصري والعربي، لافتًا إلى أن الأكاديمية تقدم منحة كاملة للطالبة "سامية" في الأكاديمية، على أن تدرس في الكلية التي تناسب قدرتها وإمكانياتها.وحصلت الطالبة المتفوقة سامية عبدالرحمن على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمكفوفين بمجموع ٣٩٥،٥ درجة؟وفي سياق متصل أعلن رئيس الأكاديمية عن تقديم 10 منح دراسية للعشرة الأوائل في الثانوية العامة وذلك في فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.