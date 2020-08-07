رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تقدم منحة للطالبة الأولى على المكفوفين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:08 ص
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل
علا غزال
طباعة
أعلن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن منح الطالبة سامية محمد عبدالرحمن، الأولى في الثانوية العامة للمكفوفين على مستوى الجمهورية، منحة كاملة للدراسة بالأكاديمية.\

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات له، أن الطالبة سامية محمد عبدالرحمن، الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين نموذج مشرف مكافح للشباب أصحاب التحدي الذي نفخر بتواجده في الأكاديمية.

وأوضح أن الأكاديمية تضم أصحاب الإرادة والتحدي من الشباب المصري والعربي، لافتًا إلى أن الأكاديمية تقدم منحة كاملة للطالبة "سامية" في الأكاديمية، على أن تدرس في الكلية التي تناسب قدرتها وإمكانياتها.

وحصلت الطالبة المتفوقة سامية عبدالرحمن على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمكفوفين بمجموع ٣٩٥،٥ درجة؟

وفي سياق متصل أعلن رئيس الأكاديمية عن تقديم 10 منح دراسية للعشرة الأوائل في الثانوية العامة وذلك في فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

موضوعات متعلقة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

الصحة: الاتحاد العالمي للأمصال وافق على توفير حصة لمصر من تطعيم كورونا

عدا 3 محافظات.. حظر دخول القادمين من الخارج إلى مصر دون تحليل PCR

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

الصحة: 21 وفاة و131 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد البشر أكثر من الأمراض المعدية

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في شركة بتروتريد

تنسيق الكليات 2020.. بعد إعلان نتيجة الثانوية.. تعرف على المواعيد والتفاصيل

علماء الآثار: الإنسان العاقل غادر إفريقيا منذ نحو 100 ألف عام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

مخرج أحد نصوص توفيق الحكيم يبحث عن ورثته للاتفاق على حقوق الملكية

السبت.. مناقشة «جيش الشمس 9» بمكتبة القاهرة الكبرى

الأعلى للثقافة يناقش «تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية»

«أريد أن أقرأ».. «القومي للترجمة» يطلق استطلاع رأي للقراء