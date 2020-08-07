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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فى إفريقيا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:22 ص
كورونا في افريقيا
كورونا في افريقيا
وكالات
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تجاوزت القارة الإفريقية عتبة مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وجنوب إفريقيا هي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة بفارق بعيد، بتسجيلها إجمالي 538،184 إصابة، بينها 8307 حالات.

وأحصى البلد 9604 وفيات نتيجة الوباء (+306)، في حين بلغ عدد المتعافين 387،316. وسجلت مصر نحو 95 ألف إصابة، ونيجيريا حوالي 45 ألف إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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