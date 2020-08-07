إصابة حاكم أوهايو بفيروس كورونا المستجد

أعلن مكتب حاكم أوهايو، الجمهوري مارك دواين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الولاية.وكان يفترض أن يكون دواين في استقبال ترامب في مطار كليفلند، حيث خضع لفحص "كوفيد-19" قبل لقائه المقرر مع رئيس البلاد، بناء على البروتوكول المتبع في هذا الإطار.وأعلن دواين من خلال بيان رسمي أنه لا يعاني من أية أعراض في الوقت الحالي، وأنه عاد إلى كولومبوس رفقة زوجته فران، التي لا تظهر عليها أية أعراض.وأشار البيان إلى أن دواين سيخضع لحجر صحي في منزله في سيدارفيل لمدة 14 يوما.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.