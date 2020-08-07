إطلاق تطبيق حماية المستهلك على «Google play» و«Apple store»

وعلة المواطن أن يقوم بعدة خطوات، وهي:.

أعلن جهاز حماية المستهلك أن المواطن يستطيع تسجيل وتتابع شكوى المواطنين ومعرفة كل مايخص الجهاز من أخبار وتحذيرات تهم المواطنين بخطوات بسيطة من خلال تحميل تطبيق جهاز حماية المستهلك من "Google play Apple store".١- حمل التطبيق.٢-اختار اللغة المناسبة (عربي - إنجليزي).٣- سجل بياناتك.٤-اختار الخدمة المناسبة (طرق التواصل مع الجهاز - الفروع - تسجيل شكوي ومتابعتها - الإطلاع علي أهم الأخبار والتحذيرات والإستدعاءات).