إطلاق تطبيق حماية المستهلك على «Google play» و«Apple store»
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:38 ص
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلن جهاز حماية المستهلك أن المواطن يستطيع تسجيل وتتابع شكوى المواطنين ومعرفة كل مايخص الجهاز من أخبار وتحذيرات تهم المواطنين بخطوات بسيطة من خلال تحميل تطبيق جهاز حماية المستهلك من "Google play Apple store".
وعلة المواطن أن يقوم بعدة خطوات، وهي:.
١- حمل التطبيق.
٢-اختار اللغة المناسبة (عربي - إنجليزي).
٣- سجل بياناتك.
٤-اختار الخدمة المناسبة (طرق التواصل مع الجهاز - الفروع - تسجيل شكوي ومتابعتها - الإطلاع علي أهم الأخبار والتحذيرات والإستدعاءات).
وعلة المواطن أن يقوم بعدة خطوات، وهي:.
١- حمل التطبيق.
٢-اختار اللغة المناسبة (عربي - إنجليزي).
٣- سجل بياناتك.
٤-اختار الخدمة المناسبة (طرق التواصل مع الجهاز - الفروع - تسجيل شكوي ومتابعتها - الإطلاع علي أهم الأخبار والتحذيرات والإستدعاءات).
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك