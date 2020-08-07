رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحد الناجين من عقار المحلة: انهيار المنزل كان أسرع من خروج الضحايا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:04 ص
عقار المحلة
عقار المحلة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قال سيد محمد، أحد الناجين من العقار المنكوب بالمحلة الكبرى، إنه فوجئ بتصدعات في جدران المنزل المكون من 5 طوابق، حيث نبه أسرته والجيران بذلك، إلا أنه نجى وبقيت أسرته المكونة من زوجته وثلاث بنات تحت الأنقاض بالإضافة إلى شقيقه.

وأضاف "سيد"، في حديث خاص لـ"الدستور"، أنه كان متواجدًا أمام المنزل وظل ينادي على شقيقه وأسرته إلا أن انهيار المنزل كان أسرع من خروجهم منه ولم يستطيع أحد منهم مغادرة المنزل.

وأشار إلى أن التصدعات ظهرت بعد البدء في حفر خط الصرف الصحي بالشارع، وأن السكان اتفقوا على عمل عمدان خرسانية للمنزل عقب إجازة عيد الاضحى إلا أن الوقت لم يمهلهم وانهار المنزل اليوم، وبه والدته بالدور الأرضي وهو بالدور الثاني وأسرته مكونة من زوجته وثلاث بنات وأشقائه الثلاث في الأدوار الأعلى.

ولفت إلى أن جميع من في المنزل مازالوا تحت الأنقاض غير أن أخاه تم استخراجه وحجزه بالمستشفى، والضحية وأولادها الذين تم استخراجهم أموات.

وطالب "سيد" الجميع بالدعاء لأسرته بالخروج سالمين من تحت الأنقاض، متوجها لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن ينجي أسرته وجميع أفراد عائلته.

ومازالت أجهزة أمن الغربية تكثف من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار.

كان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أمر بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

مدبولي: انخفاض إصابات كورونا ليس مبررًا للتخلي عن الإجراءات

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

إلغاء الحجر الصحى لفرق أمريكا الجنوبية المشاركة قاريًّا

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد البشر أكثر من الأمراض المعدية

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في شركة بتروتريد

تنسيق الكليات 2020.. بعد إعلان نتيجة الثانوية.. تعرف على المواعيد والتفاصيل

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

بدار الأوبرا.. «الحجار» يتألق بتقديم 22 أغنية فى 3 ساعات (صور)

مخرج أحد نصوص توفيق الحكيم يبحث عن ورثته للاتفاق على حقوق الملكية

السبت.. مناقشة «جيش الشمس 9» بمكتبة القاهرة الكبرى

الأعلى للثقافة يناقش «تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية»