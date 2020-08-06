محافظ الدقهلية: غرق شخصين بشاطئ جمصة لعدم الالتزام بقرار الحظر

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن شاطئ جمصة سجل غرق شخصين بعد نزولهما للمياه، مشيرًا إلى أن جهات الإنقاذ لم تتمكن من إنقاذ الغرقى.وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الخميس، أن سبب غرق الشخصين بشاطئ جمصة، هو عدم الالتزام بقرار حظر ارتياد الشواطئ العامة.وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هدف حركة التغييرات التي تمت في المحافظة هو إثراء عملية تقديم خدمات مميزة للمواطنين، مؤكدًا أن من لم يؤدي الخدمة كما يمكن فالشباب أولى بهذه المناصب ليبدعوا فيها.وعن قوانين مخالفة البناء، أوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بمد فرصة دفع غرامات مخالفات البناء بنسبة 25% بدءًا من 15 يوليو إلى 15 أغسطس.