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سياسي

تقسيم الدوائر الانتخابية لـ«النواب» بعد «الشيوخ»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:37 م
انتخابات
انتخابات
كريمة أبوزيد - عائشة حسن
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كشفت مصادر برلمانية عن أن ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية فى مجلس النواب، سيتقدم بمشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، وقبل انعقاد الجلسة العامة المقررة فى ١٦ أغسطس الجارى، على أن تجرى إحالته للجنة التشريعية لمناقشته، قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان من أجل التصويت عليه.
وقالت المصادر إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب سيجرى إعداده بناء على نص المادة الرابعة من قانون المجلس، التى تنص على تقسيم الدوائر إلى مجموعة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، و٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، منها دائرتان، تضم كل واحدة منهما ٤٢ مقعدًا، ودائرتان تضم كل واحدة منهما ١٠٠ مقعد.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة نصت أيضًا على أن يكون هناك قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها حتى يكون عدد الأعضاء متناسبًا مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

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