موريتانيا: 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 6 آلاف و473 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة- بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم- بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وبعد إجراء 515 فحصا، جرى تسجيل 29 إصابة بالفيروس، في حين تعافى 68 مصابا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و359 مصابا، مضيفا أن إجمالي الوفيات وصل إلى 157 شخصا.