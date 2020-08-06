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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتحار زوجة بسبب إنجابها للإناث فى كفر الشيخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:17 م
جثة
جثة
عمرو الشامي
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اتهمت أسرة السيدة "ن.ح.أ"، التي انتحرت بحبة الغلال السامة، زوجها بتعذيبها للخلاص منها بسبب خلافات عائلية بينهما، بعد قيامها بإنجاب 3 من الإناث، ما دفعها للانتحار.

تلقى اللواء خالد العزب مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب طلعت مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقى العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز كفرالشيخ، إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول "ن. ح. أ" 32 سنة، من مدينة مسير مصابة بحالة إعياء شديدة وتوفيت خلال محاولة إسعافها داخل المستشفى، وأوضح زوجها أنها تناولت الحبة القاتلة.

تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو عوض رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، ومعاونيه الرائد عبدالله عدلي، والنقيب إسلام محمد عبدالله، لسرعة كشف غموض الحادث.

وأكدت التحريات وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها، وألقى القبض على الزوج الذي اتهمته أسرة الزوجة المجني عليها بقتلها، إلا أنه أنكر قتل زوجته وقرر أنها تناولت حبة حفظ الغلال السامة "الحبة القاتلة" للخلاص من حياتها.

وقررت النيابة العامة حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيق، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

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