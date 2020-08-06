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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

30% ارتفاعا في نسب الإصابة بـ«كورونا» بين الإماراتيين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:16 م
كورونا في الامارات
كورونا في الامارات
وكالات
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أعلن وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، تسجيل 30% ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا المستجد بين الإماراتيين.

وقال للصحفيين اليوم الخميس، إن هذه النسبة تم تسجيلها خلال الفترة الماضية، محذرًا من خطورة الزيارات الاجتماعية وإقامة التجمعات دون إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابع: بعض الممارسات الإجتماعية قد تشكل خطرًا كبيرًا وتسهم في انتشار العدوى خصوصا بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف أن الأوضاع الاستثنائية التي فرضها انتشار الجائحة تحتم على الجميع توخي الحذر والحرص على حماية العائلات والمجتمع.

وذكر أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية تم تسجيلها ورصدها خلال الفترة الماضية، مثل ارتفاع معدلات الشفاء وانخفاض معدلات الإصابة، بالإضافة إلى عدم تسجيل حالات وفاة لأيام متتالية.

وقال العويس إن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني أن التحدي قد انتهى، إذ تشير تجارب الدول الأخرى إلى أن التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، حتى وإن كان بنسبة صغيرة يؤدي إلى عواقب كبيرة.

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