«المالحى» يطالب بتشديد الرقابة على شاطئ النخيل

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، إن حالات الغرق سوف تتكرر بشاطئ النخيل؛ بسبب عدم إدراك خطورة الأمر، وعدم التزام المواطنين بتعليمات إغلاق وعدم النزول دون وجود منفذين بالشواطئ.وأضاف «المالحي» في تصريحات خاصة لـ« الدستور»، أنه تواجد على شاطئ النخيل في آخر يوم للبحث عن جثمان شادي، قبيل صلاة الغائب على الشهيد التي سوف تصلى غدًا الجمعة بعد صلاة المغرب بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.وأوضح أنه قد قام بالغطس اليوم مع الكابتن هادي غاذي على الحاجز الأول والثاني بناءً على طلب والد شادي، رغم ارتفاع الأمواج وصعوبة الرؤية، مشيرًا إلى أن والد شادي قرر أن يصلى صلاة الغائب ولكنه ما زال قلبه متعلق بالعثور على جثمان نجله، ولكنه سافر إلى قريته استعدادًا للصلاة.وأشار «المالحي»، إلى أنه رغم ما نمر به، وهناك جثمان لم نعثر عليه، إلا أن المواطنين لا يدركون مدى الخطورة، حيث أنه قبل وصولي للشاطئ اليوم لقيت فتاة مصرعها غرقًا بشاطئ النخيل، وتم انتشالها على الفور.وأكد«المالحي» على أنه لا بد من تشديد الرقابة على شاطئ النخيل؛ بسبب خطورة الشاطئ وشدة التيارات المائية، حيث أن المواطنين ليس لديهم وعى كافي بخطورة هذا الشاطئ، وخلال الأيام الماضية قام الغواصين المتطوعين بإنقاذ عدة أشخاص، ولكن الشاطئ يتواجد عليه يوميًا أكثر من 5 آلاف فرد، لافتًا إلى أن عدم إغلاق المسافات بين الحواجز الصخرية، سيؤدي إلى غرق العديد من المواطنين.ولفت إلى أن إدارة السياحة والمصايف، تخلى الشاطئ والمياه، ولكن يعاود المواطنين بالنزول للسباحة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن النزول بالشواطئ العامة طوال فترة إغلاق الشواطئ وعدم وجود منقذين.