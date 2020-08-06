تجديد حبس عاطل متهم بحيازة ربع كيلو حشيش في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بحيازة ربع كيلو حشيش، بقصد الاتجار.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا، بتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط عاطل فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث ضبط بحوزته 250 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، إخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمته وإعداد تقرير المعمل الكيميائى.