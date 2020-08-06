جامعة الوادي الجديد تستقبل الراغبين في الالتحاق بالتربية الرياضية

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات ومقره الدور الثالث بالمبنى الإداري بطريق الداخلة بدأ في استقبال الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد، وخوض اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.ومن جانبه أكد الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية ستُجرى الاختبارات فى الفترة المقررة التى حددتها وزارة التعليم العالي بداية من يوم 8 حتى يوم 20 من أغسطس الجارى 2020.وأضاف عميد كلية التربية الرياضية أن الكلية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، لافتًا النظر إلى أن اختبارات القدرات تجرى بالمجمع الرياضي جنوب مدينة الخارجة، الذي أهدته محافظة الوادي الجديد إلى الجامعة ليكون نواة لكلية التربية الرياضية، وبعد أن قامت إدارة الشئون الهندسية بالجامعة برفع كفاءة المجمع ليكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور أثناء إجراء الاختبارات.وأشار كذلك إلى أن الكلية - تسهيلًا على الطلاب المتقدمين - وضعت إرشادات التقدم للاختبارات على موقع الجامعة والكلية، فضلًا عن تعليق تعليمات إرشادية داخل أروقة الجامعة والكلية بإجراءات التقدم والأوراق المطلوبة.وأضاف أن الكلية ستحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا للمتقدمين لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني https:tansik.egypt.gov.eg