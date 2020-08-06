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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى عن انفجار بيروت: هل نفذ نتنياهو تهديده لحزب الله؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:34 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع مأساوي في لبنان والمستشفيات تعج بالمصابين والجرحى بعد انفجار مرفأ بيروت، أمس الأول.

وطرح موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مجموعة تساؤلات عن الانفجار، قائلا: "هل نفذ نتنياهو ما هدد به حزب الله؟، وهل المخازن تتبع حزب الله؟، من المسئول عما جرى؟".

وأضاف موسى: "النتائج ستظهر بعد ساعات، التحقيقات ستكشف إذا كانت المتفجرات لحزب الله".

وأشار إلى أن مطار بيروت تحت سيطرة حزب الله، مردفا: "إذا ثبت تورط أشخاص من الحزب في الانفجار، هل الدولة والقانون سيواجه حزب الله، هل يقدروا أن يحاسبوا حزب الله؟".

وخلّف انفجار المرفأ، أمس الأول، أكثر من 100 قتيل و5 آلاف مصاب، وآلاف المشردين، فضلا عن تقديرات الخسائر المادية التى تقدر بنحو 15 مليار دولار، وأعلنت بيروت مدينة منكوبة.

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