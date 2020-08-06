أحمد موسى عن انفجار بيروت: هل نفذ نتنياهو تهديده لحزب الله؟

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع مأساوي في لبنان والمستشفيات تعج بالمصابين والجرحى بعد انفجار مرفأ بيروت، أمس الأول.وطرح موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مجموعة تساؤلات عن الانفجار، قائلا: "هل نفذ نتنياهو ما هدد به حزب الله؟، وهل المخازن تتبع حزب الله؟، من المسئول عما جرى؟".وأضاف موسى: "النتائج ستظهر بعد ساعات، التحقيقات ستكشف إذا كانت المتفجرات لحزب الله".وأشار إلى أن مطار بيروت تحت سيطرة حزب الله، مردفا: "إذا ثبت تورط أشخاص من الحزب في الانفجار، هل الدولة والقانون سيواجه حزب الله، هل يقدروا أن يحاسبوا حزب الله؟".وخلّف انفجار المرفأ، أمس الأول، أكثر من 100 قتيل و5 آلاف مصاب، وآلاف المشردين، فضلا عن تقديرات الخسائر المادية التى تقدر بنحو 15 مليار دولار، وأعلنت بيروت مدينة منكوبة.