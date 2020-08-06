محافظ كفر الشيخ: دعمنا مشروعات الشباب بـ 92 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الشباب هم قاطرة التنمية، مشددًا على ضرورة دعمهم للنهوض بالدولة والاقتصاد المصري.وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن كافة مراكز المحافظة يوجد بها مندوبون للبنوك يلتقون الشباب لتسهيل الإجراءات واستخراج المستندات المطلوبة وإنشاء وتطوير المشروع ودعمه الفني وقد يصل الأمر إلى مساعدته في التسويق.وأوضح أنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ68 مليون جنيه لتوفير 1985 فرصة عمل، مما يسهم في القضاء على البطالة ونمو الاقتصاد، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ دعمت مشروعات الشباب بـ 92 مليون جنيه ضمن مبادرة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.