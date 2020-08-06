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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 38 رحلة لنقل 3500 راكب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:24 م
مصر للطيران
مصر للطيران
أ ش أ
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تسيّر شركة "مصر للطيران"، غدًا الجمعة، 38 رحلة منتظمة واستثنائية وداخلية، تقل حوالي 3500 راكب إلى 34 وجهة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تسيير رحلتين إلى كل من ميلانو ودبي وأبوظبي، ورحلة واحدة إلى كل من أمستردام وأثينا وبودابست وباريس وكوبنهاجن وروما وفرانكفورت ولندن وميونيخ وبرلين وفيينا وإسطنبول ولارناكا وجوبا والخرطوم ونيروبي والشارقة وبيروت والمنامة ونيويورك، و4 رحلات استثنائية إلى أبها وبغداد ودوالا وأربيل.

وأضافت الشركة أنها سوف تسير 4 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

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