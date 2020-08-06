«الجار الله» يدعو الكويت للتراجع عن قرار حظر دخول القادمين من 31 دولة

انتقد أحمد الجار الله، السياسي الكويتي ورئيس تحرير صحيفة السياسة، اليوم الخميس، موقف حكومة بلاده بمنع دخول أطباء وقضاة 31 دولة إليها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.وطالب السياسي الكويتي الحكومة بالتراجع عن القرار، قائلا: "يا رئيس الحكومة العودة عن الخطأ زينة لكن ماذا ستعمل مع الدول التي قاطعت أجواءك بعد أن قاطعت أجواءها بكل تسرع ودون دراسة.. رئيس الحكومة إنك تتخبط".كانت الحكومة الكويتية أعلنت في وقت سابق عن منع دخول مواطني 31 دولة إليها، من بينها مصر والعراق وسوريا والهند وباكستان ودول أخرى.