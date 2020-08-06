الإحصاء: هبوط التبادل التجارى مع قطر لأدنى مستوياته خلال 2020

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هبوط التبادل التجارى مع قطر لأدنى مستوياته مسجلًا 8.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، تأثرًا بالمقاطعة العربية للدوحة لمواقفها السياسية الداعمة للجماعات المتطرفة، مقابل 11.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة تراجع فى حدود 24%.وأوضح الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الصادرات المصرية لقطر هبطت لـ 16 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالى مقابل 167 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما واصلت الواردات من قطر تراجعها الحاد إلى حدود 8.3 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض 2.7 مليون دولار.