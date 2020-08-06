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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: محتجز الرهائن في مصرف شمال البلاد يعاني من أمراض عقلية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:16 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إن المسلح الذي احتجز رهائن في مصرف بنكي بمدينة لو هافر شمال غربي البلاد يعاني من أمراض عقلية ومعروف لدى أجهزة الأمن.

وأوضح مسئولون فرنسيون - حسبما ذكرت شبكة (فرانس 24) الإخبارية - أن شخصًا يحمل مسدسًا احتجز 3 أشخاص في مصرف شمالي البلاد ويُعتقد أن له صلة بالتطرف.

وأضافت السلطات الفرنسية أن المسلح، 34 عامًا، احتجز في البداية 6 أشخاص إلا أن 3 منهم أطلقوا.

وأكد المسئولون الفرنسيون أن وحدة تكتيكية خاصة من جهاز الشرطة في طريقها إلى الموقع الذي يحتجز فيه المسلح الرهائن.

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