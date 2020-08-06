أمريكا تلغي تحذيرها لمواطنيها بشأن عدم السفر للخارج

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تحذيرها المسبق إلى مواطنيها بشأن عدم السفر إلى الخارج الذي كان في المستوى الرابع.وأوضحت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الخارجية الأمريكية ستعود إلى نظامها السابق الخاص بتحديد تحذيرات خاصة بكل بلد قائلة، إن الأوضاع الصحية تتحسن في بعض البلدن ومن المحتمل أن تتدهور في أخرى.وأشارت الشبكة إلى أن هذا سيوفر للمسافرين الأمريكيين معلومات مُفصّلة حول وجهة السفر في ضوء تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت في 19 مارس الماضي تحذيرها من "المستوى 4" لمواطنيها بعدم السفر إلى الخارج بسبب الجائحة.