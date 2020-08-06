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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المتيني: الاعتراض على نقل الأعضاء من المتوفي مشكلة ثقافة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:08 م
محمود المتيني
محمود المتيني
أحلام عبدالرحمن
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قال محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مصر لم تشهد قانون لزراعة الأعضاء إلا في 2010 رغم الممارسة والطلب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدل لا يزال مستمرًا في أزمة نقل الأعضاء، وأن منهج من يرفض نقل الأعضاء من المتوفي يعتمد على الجانب الثقافي وليس الديني.

وتابع أن الجدل موجود على مستوى العالم وليس في مصر فقط، لأنه يعتمد على ثقافات الشعوب.

من ناحية أخرى، قال رئيس جامعة عين شمس، إن فيروس سي كان مجهولًا بالنسبة للأطباء حتى 1991.

وكشف رئيس جامعة عين شمس، أن زراعة الكبد بدأت في فترة الستينيات من القرن الماضي، وفي فترة الثمانينيات بدأت تنجح تلك العمليات بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أنه سافر إلى فرنسا 3 أعوام  لإجراء دراسة الدكتوراة، وتم تخصيص أول 4 أشهر لإجراء تجارب زراعة الكبد على الخنزير، ثم لمدة عامين ونصف على الإنسان، موضحا أنه منذ 1996 يحاول زراعة الكبد في مستشفى وادي النيل، موضحا أن أول زراعة كبد تمت في أغسطس 2000 وتم الإعداد لها منذ عام 1998 من أجل تجهيز بنية تحتية.

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