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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: زيارة ماكرون بيروت تزيد شعبيته

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:04 م
ماكرون
ماكرون
أحلام عبدالرحمن
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قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد عياش، إن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، اليوم الخميس، لها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه في عدة أزمات كان الرئيس الفرنسي، يحضر إلى بيروت، سواء كان ليبراليا أو اشتراكيا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، أن لبنان يمتلك رمزية تاريخية بالنسبة لفرنسا، وأن زيارة ماكرون لبنان والاطمئنان على المصابين الفرنسيين في الحادث سيزيد من شعبيته داخليا.

ولفت إلى أنه من عشرينيات القرن الماضي كان لبنان تحت الانتداب الفرنسي، حتى 1943، وعندما غادرت فرنسا كانت العلاقات عميقة جدا.

وأردف: "زيارة ماكرون تأتي ضمن حسابات لها علاقة بالتاريخ والحاضر على الخريطة الدولية، فلبنان بلد مأزوم يقع على خط النار بين الصراعات والحسابات الدولية، وزيارة ماكرون ستكسبه شعبية يحتاج إليها في الداخل الفرنسي، لأنه وجه رسالة للفرنسيين مفادها لا نترك شعبنا الذي يعمل في هذا البلد".

ولفت عياش، إلى أنه قبل الانفجار كانت رسالة المجتمع الدولي للبنان "ساعدوا أنفسكم حتى نساعدكم، أما اليوم نحن أمام كارثة، الإغاثات لا بد أن تصل اليوم، وليست لدعم النظام أو الحكومة، وإنما لإنقاذ الشعب اللبناني، حيث يوجد ألوف المنكوبين، ومازلنا ننتشل الضحايا من تحت الركام، وعدد القتلى يزداد يوما بعد يوم".

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

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