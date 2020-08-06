نائب محافظ جنوب سيناء تتابع بدء التشغيل التجريبي للذاكرة المؤسسية

تابعت إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، الخميس، أعمال البدء التجريبي لتشغيل نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني بديوان عام محافظة جنوب سيناء والربط بين المدن.من ناحيته، استعرض العميد أشرف حلمي، مدير عام مركز المعلومات، خطة تدريب الموظفين، بحضور مدير الدعم الفني عبد الخالق ثروت.وقامت المهندسة إيناس بتجربة النظام من خلال الدخول إلى غرفة التحكم الرئيسية للذاكرة المؤسسية،مؤكدة أن الهدف من نظام الذاكرة المؤسسية الربط بين المدن والديوان والجهات الحكومية المختلفة، ما يسهّل سرعة إنهاء العمل مع الجهات المختلفة، وهو ما سيشعر به المتعاملون مع الجهاز الإداري للمحافظة في الفترات اللاحقة لاستكمال مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية.كما يهدف إلى تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الديوان العام والمدن والجهات الادارية والتنفيذية بالمحافظة ومدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلًا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.وعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددًا من اللقاءات مع مسؤولين محليين ووفدًا من وزارة المالية في ديسمبر الماضي أكد خلاله ضرورة مشاركة جميع الهيئات والجهات الحكومية بالمحافظة نحو خدمة التحول الرقمى لـ408 منشآت حكومية عن طريق خطوط الفايبر، ليكون بداخل كل منشأة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت "vpn"، ليجرى ربطها بالمحافظة، للتيسير على المواطنين، وتوفير الجهد وتعب التنقل من القرى، والوديان البعيدة والمدن، وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة، وفى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين.