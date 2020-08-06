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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تستعد لاختبارات القدرات بعد غد السبت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:52 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، جاهزية الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، وقسميْ: التربية الفنية والتربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والمقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلى 20 أغسطس الحالي، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة.

من جانبه، أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أعدت دليلا إرشاديا "إنفوجراف" للطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بكليتيْ: التربية الرياضية، والتربية النوعية، في إطار سعي جامعة طنطا للتيسير على أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الدليل يتضمن: إجراءات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني، والمستندات المطلوبة، ورسوم إجراء الاختبارات، والإجراءات الخاصة بنظام الاختبارات، وكذلك الإجراءات التنظيمية الخاصة بالكليات في أثناء تنفيذ اختبارات القدرات، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب على الطلاب الالتزام بها أثناء إجراء اختبارات القدرات.

وأضاف مبارك أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لاستقبال طلاب "القدرات"، حيث تقوم الكليات بعمليات التطهير والتعقيم المستمر للجان الاختبار والكنترول والأماكن التي يتردد عليها الطلاب يوميًا، وبعد إجراء كل اختبار، وكذلك قياس درجات الحرارة عند دخول الطلاب للكلية، واتخاذ اللازم نحو حالات الاشتباه بفيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة وجود الطلاب بمقار اللجان قبل الامتحان بساعة على الأقل، وأن يلتزم الطلاب بكافة إجراءات الوقاية المحددة من حيث ارتداء الكمامة، وعدم التزاحم عند دخول اللجان والخروج منها، وكذلك عدم السماح لأولياء الأمور، أو أي مرافقين للطلاب من الدخول للكلية نهائيا يوم إجراء الاختبار، مؤكدًا أن التعامل سيكون مع الطلاب فقط، وعلى الطلال عدم إحضار أي وسائل تكنولوجية معهم، ومنها الموبايل.

أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ضرورة توافر المستندات التالية أثناء إجراء الطالب للاختبار، وهي: إيصال التسجيل الذي تم طباعته أثناء التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، ورقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة صوئية منه (وفي حالة فقد رقم الجلوس يتم الحصول على إفادة من المدرسة موضح بها جميع بيانات الطالب (رقم الجلوس- القسم العلمي- محل الإقامة ورقم التليفون)، بالإضافة إلى عدد (4) صورة شخصية حديثة للطالب، صورة البطاقة الشخصية، بيان حالة للطالب المتقدم للاختبار من سنة سابقة، وكذلك الرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، وقدرها 450 جنيها مصريا لا غير، حيث يتم سدادها عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني بالكلية.

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