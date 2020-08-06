العناية الإلهية تنفذ شابين مرا أثناء انهيار عقار المحلة

أنقذت العناية الإلهية، الخميس، شابين أثناء مرورهما من أمام موقع انهيار منزل منطقة الرجبي المنكوب والجارى الوقوف على أعمال رفع الانقاض والبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين بعد استخراج جثة سيدة وطفليها أسفل الانقاض من قاطني المنزل، وتم نقل الشابين إلى مستشفى المحلة العام وخرجا إلى منازلهم بعد وضعهم تحت الملاحظة بساعتين.ومازالت أجهزة أمن الغربية تكثف من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار.كان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أمر بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.