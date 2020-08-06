«الوزراء»: حظر دخول القادمين من الخارج إلى مصر دون تحليل PCR

قرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون اصطحاب ما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول.





وأوضح رئيس الوزراء، أنه يستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بطيران مباشر إلى شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل نقل هؤلاء السائحين من تلك المحافظات إلى أى محافظة دون تحليل pcr.