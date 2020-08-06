تامر أمين يطالب بسجن المسئولين عن حريق مرفأ بيروت في «عنبر 12»

علق الإعلامي تامر أمين، على انفجار بيروت، قائلًا: "إن عروس الكون وست الدنيا بيروت عيونها باتت تنزف بدلًا من الدموع دماء"، مطالبا بتحويل عنبر 12، محل انفجار مرفأ بيروت، لسجن لكل فاسد وطامع.وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس: "أنا لسه ما فقتش، لسه مكلوم، واحدة من أجمل مدن الدنيا، عاصمة البهجة والجمال والحب وعشق الحياة أصبحت الحياة عزيزة عليها".وتابع: "أنا من عاشقي لبنان.. الحجر والبشر، عاشق لروح وحضارة وثقافة لبنان، أنا لبناني الهوى، أنا لبناني وإن كانت خانة الجنسية في بطاقتي لا تحمل الجنسية اللبنانية، أنا لبناني أكثر من الكثير من اللبنانيين الجالسين على الكراسي، أنا لبناني أكثر من أولئك المتشبثين بالكراسي ولا يزالون يرقصون على جثث أهالي لبنان".وأردف: "ما سمعناش مسئول لبناني واحد خرج وقال آسف، أو مسئول قدم استقالته، الكل في سكات".وأكمل: "المجرم الحقيقي هو الذي وضع هذه المتفجرات في هذا المكان طيلة هذه الفترة، المجرم هو من جعل حزب الله يتحول ليصبح غولا يسيطر على مقدرات الشعب اللبناني، المجرم هو من ترك الطيران الإسرائيلي يرتع في سماء لبنان، هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون".واستطرد: "عنبر ١٢ في مرفأ بيروت يجب أن يتحول إلى عنبر سجن لكل مجرم وفاسد وطامع في بيروت".