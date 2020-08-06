البحرين: حزب الله وراء تهريب مواد متفجرة من إيران للمملكة

قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكنت خلال السنوات الثماني الأخيرة من ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، إضافة إلى أسلحة وعبوات متفجرة وآلاف الطلقات النارية.وأشارت الداخلية البحرينية في تصريحات عبر حسابها على موقع تويتر، إلى أن حزب الله يقف وراء عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران.وقالت الداخلية البحرينية، إنه تم ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات قادمتين من إيران.وأكدت الداخلية البحرينية أن إفادات الأشخاص المقبوض عليهم كشفت عن وقوف حزب الله الإرهابي وراء هذه العمليات، مشيرة إلى أنه منذ العام 2012 وحتى 2020 تم إحباط عمليات تهريب مواد متفجرة للبحرين من إيران، وضبط سيارات محملة بالمتفجرات.