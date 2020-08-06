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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أحمد الزيات: شركات التطوير العقاري تسعى لخفض تكاليف البناء

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:22 م
المهندس أحمد الزيات
المهندس أحمد الزيات
علا العلاف
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قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقاري تسعى إلى خفض تكاليف البناء، لمواجهة الركود المحتمل نتيجة أزمة فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي لإدارة المشاريع، باستخدام برامج تحليل تكلفة البناء، وخفض تكاليف كل مرحلة، ومراقبة عمليات التنفيذ، مع ضمان جودة التنفيذ، ويتم تحليل مراحل التنفيذ وفقا لخوارزميات معقدة، تهدف إلى معالجة ارتفاع تكاليف التنفيذ، وتنفيذ العمليات في وقت أقل والتنسيق بين كافة مراحل البناء.

وأضاف "الزيات"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن برامج الذكاء الصناعي نجحت خلال السنوات السابقة في إدارة عمليات التنفيذ وخفض الوقت والتكلفة في العديد من الدول، مما دفع شركات القطاع العقاري إلى إعادة هيكلة سياسات التنفيذ لأعمال البناء، وفقا لأحدث تطبيقات الذكاء الصناعي في مجال إدارة المشاريع.

وأشار إلى أن العديد من شركات التكنولوجيا تسعى إلى تطوير معدات البناء من خلال دمج تطبيقات الذكاء الصناعي بمعدات البناء، وإضافة مميزات لمعدات البناء من أجل تنفيذ عمليات بتكلفة ووقت أقل من الطرق التقليدية، وخفض الاعتماد على العامل البشري في التنفيذ، والاستفادة من الثورة التكنولوجية لتطبيقات الذكاء الصناعي.

وأكد أنه في ظل المنافسة العالمية والأزمة الاقتصادية الحالية يجب الاعتماد على تطبيقات الذكاء الصناعي في إدارة المشاريع الهندسية والاعتماد على معدات أكثر ذكاء، بالإضافة إلى إنشاء كليات متخصصة في الذكاء الصناعي، وكيفية استخدامه في تطوير أداء المعدات الهندسية، من أجل المساهمة في خفض تكلفة البناء، وبالتالي خفض أسعار العقارات في مصر من خلال تطور برنامج محاكاة للعقل البشري قادر على إدارة المشاريع الهندسية، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروع بأقل تكلفة ومواجهة المخاطر أثناء مرحلة التنفيذ.

وأضاف أنه يتم تحديد التكلفة الفعلية للمشروع، عن طريق تغذیة برنامج المحاكاة الذكاء الصناعي بكافة المعلومات الهندسية في كافة القطاعات (المعمارية– الإنشائية– الإلكتروميكانيك)، بالإضافة إلى تغذیة البرنامج بالعديد من المشاريع السابقة لمساعدتها على اتخاذ القرار المناسب لخفض تكلفة البناء وإدارة وتنظيم الوقت اللازم لتنفيذ المشروع، مما یسھم في خفض النفقات العامة للمشروع وتوفير الحلول المناسبة لخفض تكلفة التنفيذ والاستغلال الأمثل للموارد البشرية لتحقيق أفضل طاقة إنتاجية بأقل تكلفة.

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