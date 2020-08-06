«التضامن»: منصة مودة تستقبل مليون و400 ألف شاب

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"- للحفاظ على كيان الأسرة ودعم الشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة- إن معدلات التردد على منصة البرنامج الإلكترونية لتثقيف الشباب المقبل على الزواج حتي آخر يونيو الماضى تخطت مليون و400 ألف شاب وفتاة، سجل منهم 140 ألفا بنسبة 10% من المترددين على المنصة بهدف تقديم الإرشاد الأسري، وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق.وأضافت فارس فى تصريحات صحفية، أن وزارة التضامن الاجتماعي، ستطلق مبادرة جديدة منتصف أغسطس الجاري بالتعاون مع "روتاري مصر" التى تقوم بتجهيز عرائس أيتام وفتيات تحت مستوى خط الفقر، لدعم هؤلاء الشباب المقبلين على الزواج بالدورات التدريبية اللازمة ضمن مشروع "مودة"، لافتة إلى أنه سيتم العمل بهذه المبادرة على مستوي مجموعة من المحافظات خلال شهري أغسطس وسبتمبر.وأكدت مدير مشروع "مودة" أن الوزارة ستعاود العمل مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب 1800 شاب وفتاة على مستوي 15 محافظة، في 16 أغسطس الجارى، لتأهيل الشباب المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسئولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، كما يتم تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.