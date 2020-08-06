«الأقصر العام» يبدأ في استقبال المرضى بعد محاصرة كورونا

بدأ مستشفى الأقصر العام، برئاسة الدكتور خلف عمر، الخميس، في استقبال المرضى بشتى أقسام المستشفى وذلك عقب إجراء عملية تعقيم موسعة بالمستشفى، بعدما نجح فريقها الطبي في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).كان الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى والدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل ومنسق عام مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، قد أنهى العزل الصحي عقب خروج آخر حالتين شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الرعاية المركزة رسميًا، وتقرر غلق المستشفى بعد نهاية العزل الصحى داخل المستشفى لمدة يومين لتعقيمها وتطهيرها قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الأيام المقبلة.قال الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، إنه تم خروج آخر حالتين من مصابى كورونا رسميًا، حيث إن المستشفى بدأ العزل الصحى فى 4 يونيو الماضى، واليوم يحتفل الفريق الطبى بشفاء 410 حالات منذ بداية العزل وحتى الآن.وأضاف الدكتور خلف عمر أن جميع الحالات خرجت من المستشفى وبصحة جيدة، كما تم عمل عمليات جراحية مختلفة لعدد من مصابى كورونا داخل المستشفى، منها 10 عمليات ولادة قيصرية، و14 حالة ما بين عظام وجراحة عامة، مؤكدًا أنه سيبدأ اليوم عمليات التعقيم والتطهير داخل المستشفى لكى تعود المستشفى عام من جديد بعد نهاية فترة العزل داخلها.وأكد مدير مستشفى الأقصر العام، أنه سيتم تعقيم المستشفى على مدار 48 ساعة، لكى تعود الأعمال داخلها في الأقسام تباعًا وطبقًا لنظام التأمين الصحى الشامل، حيث زار المستشفى الأسبوع الماضى لجنة من وزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير للرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحى الشامل.