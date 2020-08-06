كشف كورونا إلزامي على العائدين لألمانيا من مناطق منتشر بها الوباء

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، أن اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيصبح لزاميا بدءا من يوم السبت المقبل على العائدين من مناطق بها انتشار للوباء.وأضاف وزير الصحة الألماني - في مؤتمر صحفى اليوم - أن "الجائحة لم تنته بعد"، موضحا أنه يسعى من خلال الإلزام بإجراء هذا التحليل لتحقيق الحماية، وقال "إنني على وعي تام بأن ذلك يعد تدخلا في حرية الفرد"، لكنه أكد أنه تدخل لحماية الأفراد وهو أمر يمكن تحمله وتفهمه أيضا.وحذر من أن كل إصابة لم يتم اكتشافها - حتى الآن - تحدث فارقا، وطالب الألمان بالالتزام بقواعد النظافة الصحية في ظل عودة أعداد الإصابات بكورونا إلى الانتشار.وأعرب عن اعتقاده بأن الحفاظ على مسافة التباعد وارتداء الكمامة وغسل اليدين "ثمن زهيد"، إذا كان لدى أحد تشكك في مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها الجائحة.واستعدت مطارات ألمانية - من بينها مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا - لإجراء الاختبارات حيث نصب في المطار، خلف أبواب مراقبة الجوازات، 19 "كابينة" اختبار للكشف عن كورونا، يديرها الصليب الأحمر الألماني، والاختبار مجاني للمسافرين، وهو ممول من الدولة الألمانية.