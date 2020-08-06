بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة بالأقصر
الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:01 م
هدى الأميرطباعة
هنأ مصطفى ألهم، محافظ الأقصر أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة، مُعربًا عن سعادته لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، كما قدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين.
وقال عبداللطيف أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن ترتيب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى المحافظة في الشعبة العلمية علوم جاء كالتالي:
سعاد أحمد عبد الصبور - المركز الأول 409 درجات - مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالأقصر
بيتر حنا بباوي - المركز الثاني - 408.5 درجة - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية
فلوباتير منير عجيب المركز الثانى مكرر 408.5 درجة - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية
إيمان محمد عبدالرحمن - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة الزينية الثانوية المشتركة
أحمد أبوالعزايم نوبي مغازي - المركز الثاني - مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا
ماريو إيليا شوقي المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة أرمنت الثانوية العسكرية
جهاد خميس محمد على المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الإمام على بن أبي طالب باسنا
أمنية محمد الحسين عبدالستار المركز الثاني مكرر 408.5 درجة مدرسة أبوبكر الرسمية لغات بالأقصر
إسراء عبدالدايم محمد خضري - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة إسنا الثانوية بنات
أحمد يس ضاحى يس المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة النمسا الثانوية المشتركة بإسنا
إبراهيم جمعة محمد معوض - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا
كما جاء ترتيب طلاب الشعبة العلمية رياضيات كالتالي:
مصطفى مهدى محمد سيد المركز الأول 406 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
عمر منصور محمد عبدالعال المركز الثانى 404 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية
بيشوى اوسامة سمير المركز الثالث 402.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية
محمود سعيد سيد المركز الرابع 402 درجة مدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية
محمود عبد الحميد محمد المركز الخامس 401.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
عبدالرحمن محمد موسى المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنين
اسراء ممدوح عبدالرازق المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بنات
عبدالله احمد عبدالله المركز الثامن 400.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركة
صالح محمد نجيب صالح المركز التاسع 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
طارق سيد محمد المركز التاسع مكرر 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
كما جاء ترتيب طلاب الشعبة الأدبية كالتالى:
ايمان عبد القوى محمد سالم المركز الاول 406.5 درجة مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بالاقصر
محمود فرج عطية محمد المركز الثانى 403 درجة مدرسة التحرير الثانوية بالطود
هبة السيد خليل عبده المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنات
محمد صلاح الدين فؤاد المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة العشى الثانوية بالزينية
رويدا مصطفى محمد المركز الخامس 402 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات
زينب السيد خليل عبده المركز السادس 401 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنات
ايه عبد النبى جاد الرب المركز السابع 400.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات
فاطمة محمد انصارى مكى المركز الثامن 400 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بنات
مريم أحمد أبو الحجاج عبدالرحمن المركز الثامن مكرر 400 درجة مدرسة الأقصر الثانوية بنات
نسمة عبدالناصر حسن أحمد المركز العاشر 399.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية
وقال عبداللطيف أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن ترتيب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى المحافظة في الشعبة العلمية علوم جاء كالتالي:
سعاد أحمد عبد الصبور - المركز الأول 409 درجات - مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالأقصر
بيتر حنا بباوي - المركز الثاني - 408.5 درجة - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية
فلوباتير منير عجيب المركز الثانى مكرر 408.5 درجة - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية
إيمان محمد عبدالرحمن - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة الزينية الثانوية المشتركة
أحمد أبوالعزايم نوبي مغازي - المركز الثاني - مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا
ماريو إيليا شوقي المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة أرمنت الثانوية العسكرية
جهاد خميس محمد على المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الإمام على بن أبي طالب باسنا
أمنية محمد الحسين عبدالستار المركز الثاني مكرر 408.5 درجة مدرسة أبوبكر الرسمية لغات بالأقصر
إسراء عبدالدايم محمد خضري - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة إسنا الثانوية بنات
أحمد يس ضاحى يس المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة النمسا الثانوية المشتركة بإسنا
إبراهيم جمعة محمد معوض - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا
كما جاء ترتيب طلاب الشعبة العلمية رياضيات كالتالي:
مصطفى مهدى محمد سيد المركز الأول 406 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
عمر منصور محمد عبدالعال المركز الثانى 404 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية
بيشوى اوسامة سمير المركز الثالث 402.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية
محمود سعيد سيد المركز الرابع 402 درجة مدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية
محمود عبد الحميد محمد المركز الخامس 401.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
عبدالرحمن محمد موسى المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنين
اسراء ممدوح عبدالرازق المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بنات
عبدالله احمد عبدالله المركز الثامن 400.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركة
صالح محمد نجيب صالح المركز التاسع 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
طارق سيد محمد المركز التاسع مكرر 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا
كما جاء ترتيب طلاب الشعبة الأدبية كالتالى:
ايمان عبد القوى محمد سالم المركز الاول 406.5 درجة مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بالاقصر
محمود فرج عطية محمد المركز الثانى 403 درجة مدرسة التحرير الثانوية بالطود
هبة السيد خليل عبده المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنات
محمد صلاح الدين فؤاد المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة العشى الثانوية بالزينية
رويدا مصطفى محمد المركز الخامس 402 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات
زينب السيد خليل عبده المركز السادس 401 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنات
ايه عبد النبى جاد الرب المركز السابع 400.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات
فاطمة محمد انصارى مكى المركز الثامن 400 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بنات
مريم أحمد أبو الحجاج عبدالرحمن المركز الثامن مكرر 400 درجة مدرسة الأقصر الثانوية بنات
نسمة عبدالناصر حسن أحمد المركز العاشر 399.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية