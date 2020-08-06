بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة بالأقصر

هنأ مصطفى ألهم، محافظ الأقصر أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة، مُعربًا عن سعادته لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، كما قدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين.وقال عبداللطيف أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن ترتيب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى المحافظة في الشعبة العلمية علوم جاء كالتالي:سعاد أحمد عبد الصبور - المركز الأول 409 درجات - مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالأقصربيتر حنا بباوي - المركز الثاني - 408.5 درجة - مدرسة الأقصر الثانوية العسكريةفلوباتير منير عجيب المركز الثانى مكرر 408.5 درجة - مدرسة الأقصر الثانوية العسكريةإيمان محمد عبدالرحمن - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة الزينية الثانوية المشتركةأحمد أبوالعزايم نوبي مغازي - المركز الثاني - مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسناماريو إيليا شوقي المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة أرمنت الثانوية العسكريةجهاد خميس محمد على المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الإمام على بن أبي طالب باسناأمنية محمد الحسين عبدالستار المركز الثاني مكرر 408.5 درجة مدرسة أبوبكر الرسمية لغات بالأقصرإسراء عبدالدايم محمد خضري - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة إسنا الثانوية بناتأحمد يس ضاحى يس المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة النمسا الثانوية المشتركة بإسناإبراهيم جمعة محمد معوض - المركز الثاني مكرر 408.5 درجة - مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسناكما جاء ترتيب طلاب الشعبة العلمية رياضيات كالتالي:مصطفى مهدى محمد سيد المركز الأول 406 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسناعمر منصور محمد عبدالعال المركز الثانى 404 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكريةبيشوى اوسامة سمير المركز الثالث 402.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكريةمحمود سعيد سيد المركز الرابع 402 درجة مدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضيةمحمود عبد الحميد محمد المركز الخامس 401.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسناعبدالرحمن محمد موسى المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنيناسراء ممدوح عبدالرازق المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بناتعبدالله احمد عبدالله المركز الثامن 400.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركةصالح محمد نجيب صالح المركز التاسع 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسناطارق سيد محمد المركز التاسع مكرر 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسناكما جاء ترتيب طلاب الشعبة الأدبية كالتالى:ايمان عبد القوى محمد سالم المركز الاول 406.5 درجة مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بالاقصرمحمود فرج عطية محمد المركز الثانى 403 درجة مدرسة التحرير الثانوية بالطودهبة السيد خليل عبده المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة اسنا الثانوية بناتمحمد صلاح الدين فؤاد المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة العشى الثانوية بالزينيةرويدا مصطفى محمد المركز الخامس 402 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بناتزينب السيد خليل عبده المركز السادس 401 درجة مدرسة اسنا الثانوية بناتايه عبد النبى جاد الرب المركز السابع 400.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بناتفاطمة محمد انصارى مكى المركز الثامن 400 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بناتمريم أحمد أبو الحجاج عبدالرحمن المركز الثامن مكرر 400 درجة مدرسة الأقصر الثانوية بناتنسمة عبدالناصر حسن أحمد المركز العاشر 399.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية