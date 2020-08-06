القضاء العسكري اللبناني يوقف 16 موظفًا في مرفأ بيروت

أعلن القضاء العسكري اللبناني، مساء اليوم، توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على خلفية التفجير الذي ضربه الثلاثاء الماضي.كما قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، منع سفر العديد من المتهمين في الحادث وهم شفيق مرعي ونايلا الحاج وبدري ضاهر وحسن قريطم ومصطفى فرشوخ وميشال نحول وفوزي البراكس علما أنه سبق وأرسل كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة لتجميد حساباتهم.يأتي ذلك عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي الذي خلف حوالي 150 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح بخلاف عشرات المفقودين.