انقلاب قارب على متنه 40 مهاجرا قبالة سواحل موريتانيا

قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، إن قاربا انقلب على متنه 40 شخصا قبالة سواحل موريتانيا.ووصف المتحدث تشارلي ياكسلي الحادث عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بأنه «خبر مأساوي».وغرد مبعوث المفوضية الخاص للوضع في وسط البحر المتوسط فينسنت كوشيتيل، عبر «تويتر» أن القارب غرق قبالة مدينة نواديبو الساحلية.وقال ياكسلي: «هذه هي العواقب المروعة لتهريب البشر من قبل أناس لا أخلاق ولا ضمير لهم، ينظمون مثل هذه الرحلات البحرية».