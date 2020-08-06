أمن الأقصر يفض حفل زفاف بوسط المدينة (صور)

نجح ضباط مديرية أمن الأقصر، مساء الخميس، في فض حفل زفاف أقامه أحد المواطنين بشارع مدرسة الصنايع بمنطقة وسط المدينة، بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء، بمنع التجمعات بين المواطنين والذي يأتي كإجراء احترازي للدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وتلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بأنه أثناء قيام قوة من ضباط المديرية بالمشاركة في حملة لإزالة التعديات بمنطقة شارع الصنايع بوسط المدينة، لمراجعة مدى الالتزام بالضوابط التي أقرّتها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، تبين قيام أحد المواطنين بتنظيم حفل زفاف بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.على الفور، فضّ رجال الشرطة حفل الزفاف وتفريق تجمع المواطنين، كما تم التحفظ على عدد من المقاعد ومُكبرات الصوت.حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.