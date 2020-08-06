رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن الأقصر يفض حفل زفاف بوسط المدينة (صور)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:51 م
أمن الأقصر يفض حفل
أمن الأقصر يفض حفل زفاف
هدى الأمير
طباعة
نجح ضباط مديرية أمن الأقصر، مساء الخميس، في فض حفل زفاف أقامه أحد المواطنين بشارع مدرسة الصنايع بمنطقة وسط المدينة، بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء، بمنع التجمعات بين المواطنين والذي يأتي كإجراء احترازي للدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بأنه أثناء قيام قوة من ضباط المديرية بالمشاركة في حملة لإزالة التعديات بمنطقة شارع الصنايع بوسط المدينة، لمراجعة مدى الالتزام بالضوابط التي أقرّتها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، تبين قيام أحد المواطنين بتنظيم حفل زفاف بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.

على الفور، فضّ رجال الشرطة حفل الزفاف وتفريق تجمع المواطنين، كما تم التحفظ على عدد من المقاعد ومُكبرات الصوت.

حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

موضوعات متعلقة

«ديلي ستار»: الأهلي ثالث أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«ديلي ستار»: الأهلي ثالث أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم

«الوزراء»: حظر دخول القادمين من الخارج إلى مصر دون تحليل PCR

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

نجم الساعة

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

منوعات

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد البشر أكثر من الأمراض المعدية

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في شركة بتروتريد

تنسيق الكليات 2020.. بعد إعلان نتيجة الثانوية.. تعرف على المواعيد والتفاصيل

علماء الآثار: الإنسان العاقل غادر إفريقيا منذ نحو 100 ألف عام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

مخرج أحد نصوص توفيق الحكيم يبحث عن ورثته للاتفاق على حقوق الملكية

السبت.. مناقشة «جيش الشمس 9» بمكتبة القاهرة الكبرى

الأعلى للثقافة يناقش «تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية»

الحبيب السالمي: لبنان لها فضل عليَّ كصحفي وروائي