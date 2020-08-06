استقالة سفيرة لبنان في الأردن احتجاجا على الفساد

أعلنت السفيرة اللبنانية لدى الأردن، ترايسي شمعون، مساء اليوم، عن استقالتها احتجاجًا على الفساد في لبنان.يأتي ذلك عقب انفجار بيروت، أمس الأول الثلاثاء، الذي خلف حوالي 150 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح بخلاف عشرات المفقودين.وتنحدر ترايسي شمعونر، من أصول لبنانية وأوروبية، وهي ابنه الزعيم السابق لحزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، وحفيدة الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون، كما كانت ممثلة وعارضة أزياء أسترالية.