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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«رددوا إسرائيل إسرائيل».. عميد آداب بنها تكشف ساعات رعب عاشتها ابنتها في لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:28 م
الدكتورة عبير الرباط،
الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب
الشيماء زيدان
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قالت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب بجامعة بنها، إن ابنتها نور التي تقطن في بيروت مع ثلاثة من صديقاتها، شعرت بانفجارين، أولهما كان كالزلزال خفيف، والثاني وصفوه بقولهم "القيامة بتقوم".

وأضافت "الرباط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن ابنتها وصديقاتها سمعوا أصوات بالخارج تردد "إسرائيل إسرائيل"، متابعة: "حسوا إنهم بيموتوا، ومش عارفين دي حرب ولا إيه بالظبط".

وأفادت، بأن رجل أعمال لبناني يُدعى وسام علي حسن، وضع ابنتها وصديقاتها في سيارته بمساعدة زوجته، ليصعدوا على جبل قريب من المنطقة، وقاموا بإسعاف الفتيات، حيث إنه أزال أكثر من ثلاث أرباع الزجاج الموجود بجسم ابنتها.

وتابعت: "هذه الأسرة اللبنانية اتصلوا بي من لبنان وهما ميعرفونيش وقالولي ابنتك في أمان، واطمني تمامًا".

وأكملت: "سفير مصر لدى لبنان هو والمسؤولين فضلوا مع البنات لحد ما يركبوهم بعربية السفارة ووصلوا مصر بالسلامة"، معقبة: "أول كلمة قالتها ليا بنتي أول ما شافتي فضلت تردد: مامي الرئيس السيسي بعت إعانات لبيروت".

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

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