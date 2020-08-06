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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكرى يكشف مخطط تركيا وقطر للسيطرة على مضيق باب المندب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:21 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرة على اليمن لا تتوقف على الرغم من توقيع على آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع 5 نوفمبر 2014، بكل ما حوته من إعادة تشكيل الحكومة ودمج المجلس الانتقالي وحضور كافة الأطراف المعنية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك مطامع عديدة في اليمن منها المشروع الإيراني الداعم للحوثيين إضافة إلى المشروع القطرى التركى الذي يطمح لعودة دور تركيا في هذه المنطقة ومطامعها المستمرة.

وأشار بكري إلى المخطط القطري التركي للسيطرة على تعز والحجرية ومضيق باب المندب، موضحا أن عبده فرحان الخلافي وهو قائد الجناح العسكري في محافظة تعز يعتبر المسئول الأول عن السيطرة الإخوانية والذي تمكن من تحويل الجيش الوطني إلى ميليشيات.

ولفت إلى أن هناك عدة ألوية موجودة في تعز، اللواء 22 في الجزء الشرقي للمدينة وهو تابع للإخوان، اللواء 170 دفاع جوي، وهو في الجزء الشمالي من المدينة وهو أيضًا موالي للإخوان، واللواء الحرس الرئاسي في المنطقة الغربية يقوده عدنان رزيق الذي كان منتميا لتنظيم القاعدة، واللواء 17 في الجزء الغربي للمدينة يقوده العميد عبدالرحمن الشمساني، واللواء 35 مسيطر على الحجرية، 50% ينتموا للإصلاح، و50% للقوى المدنية، لكن استشهد قائده عدنان الحمادي الذي كان مصدر ثقة وقبول ومواقفه واضحة.

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