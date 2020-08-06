رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رصد تسونامي على كوكب الزهرة ظلت مختبئة 35 عامًا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:18 م
كوكب الزهرة
كوكب الزهرة
وكالات
طباعة
رصد العلماء سحابة عملاقة من الغاز السام تتدفق عبر كوكب الزهرة في حدث لم يسبق له مثيل في النظام الشمسي.

وتتحرك السحابة على مستوى الكوكب بسرعة 200 ميل في الساعة (320 كم الساعة) عبر الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة، وكانت مختبئة في مرمى البصر لمدة 35 عاما.

ووصف علماء الفريق الدولي الذي اكتشف السحابة بأنها "اضطراب جوي"، يمتد لمسافة 4660 ميلا (7500 كم)، وهذا يمثل نحو 61 ألف ملعب كرة قدم.

يُعتقد أن كوكب الزهرة كان في يوم من الأيام عالما صالحا للسكن يشبه إلى حد كبير الأرض، ولكنه الآن معاد للحياة.

وأدى تفشي ظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن دوامات سحب حامض الكبريتيك إلى ارتفاع درجة حرارة سطحه إلى 465 درجة مئوية (869 فهرنهايت)، وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص.

ومن المعروف، أن الغلاف الجوي الملبد بالغيوم والرياح العاتية لكوكب الزهرة يخلق موجات ضخمة من الغاز، ولكن لا شيء يشبه السحابة العملاقة المكتشفة حديثا.

واكتشف العلماء الشذوذ الغريب بعد دراسة صور الأشعة تحت الحمراء التي التقطتها مركبة كوكب الزهرة اليابانية "أكاتسوكي" بين عامي 2016 و2018.

ويقع جدار السحابة الحمضية (انخفاض كبير للسحابة ينشأ تحت القاعدة المحيطة بسحابة ركامية والتي تتشكل منها الأعاصير احيانا عاصفة رعدية) على ارتفاع 31 ميلا (50 كم) فوق سطح كوكب الزهرة، ويجتاح الكوكب كل خمسة أيام، وبفعل ذلك منذ عام 1983 على الأقل.

وهذه ظاهرة لم تتم رؤيتها في أي مكان آخر في النظام الشمسي، لأنها الأولى من نوعها التي يتم رصدها على ارتفاعات منخفضة.

ويعتقد فريق البحث، بقيادة وكالة الفضاء اليابانية Jaxa، أن موجة الغاز قد تساعد في حل الألغاز المحيطة بتأثير الاحتباس الحراري الغامض لكوكب الزهرة، وقد تساعد الخبراء على فهم كيفية اتصال سطح الكوكب بجوه المضطرب.

وقال الدكتور خافيير بيرالتا العالم في وكالة Jaxa: "بما أن الشذوذ لا يمكن ملاحظته في الصور فوق البنفسجية التي تستشعر قمة الغيوم على ارتفاع حوالي 70 كيلومترا، فإن تأكيد طبيعته الموجية له ​​أهمية حاسمة".

وأضاف: "وجدنا أخيرا موجة تنقل الزخم والطاقة من الغلاف الجوي العميق وتتبدد قبل وصولها إلى قمة الغيوم. وبالتالي، فإنها ستودع الزخم على وجه التحديد عند المستوى الذي نلاحظ فيه أسرع رياح في العالم، ما يسمى بالدوران الفائق في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، والذي ظلت آلياته لغزا منذ فترة طويلة."

ولا يزال العلماء لا يعرفون الآليات المسؤولة عن الموجة السحابية. وما تزال الملاحظات جارية في محاولة لإلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة الغامضة.

موضوعات متعلقة

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

أدوية وغذاء وطواقم طبية.. التفاصيل الكاملة لمساعدات مصر إلى لبنان

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

«ديلي ستار»: الأهلي ثالث أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«ديلي ستار»: الأهلي ثالث أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

مواعيد فتح الطيران السعودي 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

نجم الساعة

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

منوعات

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد البشر أكثر من الأمراض المعدية

تنسيق الكليات 2020.. بعد إعلان نتيجة الثانوية.. تعرف على المواعيد والتفاصيل

علماء الآثار: الإنسان العاقل غادر إفريقيا منذ نحو 100 ألف عام

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «جيش الشمس 9» بمكتبة القاهرة الكبرى

الأعلى للثقافة يناقش «تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية»

الحبيب السالمي: لبنان لها فضل عليَّ كصحفي وروائي

«الناشرين المصريين» يعد استبيانا لمطالب الأعضاء من «الثقافة» و«التعليم»