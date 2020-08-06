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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة الغربية يوجه بإخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بالمحلة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:18 م
منازل آيلة للسقوط
منازل آيلة للسقوط بالمحلة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بسرعة إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط منزل منطقة الرجبي المنهار بمدينة المحلة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ الغربية على أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بضرورة تشكيل لجنه إغاثة، لصرف مساعدات وتعويضات إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار منزل الرجبي المنكوب.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع مسؤولي وقيادات الأجهزة الأمنية لفرض كردون أمني بمحيط المنزل السكني المنهار ووضع سياج أمني لتأمين قاطني تلك المنطقة، فيما تكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار.
منازل آيلة للسقوط بالمحلة
منازل آيلة للسقوط بالمحلة
منازل آيلة للسقوط بالمحلة
منازل آيلة للسقوط بالمحلة
منازل آيلة للسقوط بالمحلة
منازل آيلة للسقوط بالمحلة

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