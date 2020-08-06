4 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

تسلّمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، والشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة، ووسام كاسب، مدير عام المتابعة، الخميس، 4 أطنان من لحوم الأضاحي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.وتم تسليم اللحوم للإدارات الفرعية للقيام بعملية التوزيع بواقع (١٠٠٠ كيلو إدارة شرق - ٥٠٠ كيلو إدارة غرب - ٥٠٠ كيلو إدارة المنتزه - ٥٠٠ كيلو إدارة الرمل - ٥٠٠ كيلو إدارة محرم بك - ٥٠٠ كيلو إدارة وسط - ٥٠٠ كيلو إدارة الجمرك).وقال مدير أوقاف الإسكندرية إن هذه الكمية بمثابة دفعة أولى وأنه سيتم تسيلم دفعات أخرى تباعًا لأوقاف الإسكندرية على مدار الأيام القادمة، مؤكدًا أن المديرية حريصة على إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها فى شتى ربوع المحافظة بصورة كريمة وعادلة.