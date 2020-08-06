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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فنادق البحر الأحمر: ضغط من منظمى الرحلات بألمانيا لاستثناء مصر من الحظر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:09 م
فنادق البحر الأحمر
فنادق البحر الأحمر
رامى حسين
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قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن الفترة الماضية شهدت مطالبات من قبل منظمى الرحلات الألمانية، باستثناء مصر من حظر السفر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبى، بشرط تطبيق أنظمة نظافة تناسب المعايير الأوروبية، وهو الأمر المطبق بالفعل فى العديد من المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، لافتا إلى استمرار التوافد من كل من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وزيورخ على المقاصد السياحية بالبحر الأحمر.

وأوضح عاقل، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأسعار الحالية متدنية للوافدين من الخارج، خاصة أننا لا نستهدف من ورائهم إلى الربح فى التوقيت الحالي، ولكن نستهدف نقل صورة وانطباعات جيدة عن الإجراءات الوقائية المتبعة داخل الفنادق والمطارات وغيرها من المنشآت السياحية والأثرية لاتخاذ الآخرين قرار السفر إلى مصر.

يشار إلى أنه فى يوليو الماضى ومع بداية استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، زار مصر ما يقرب من ٥٠ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وصربيا والمجر مدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ ولم يتم رصد أي حالة إصابة واحدة لهؤلاء السائحين سواء أثناء وجودهم في مصر أو بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء إجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

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