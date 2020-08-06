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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سجادة لكل متفوق».. «زهران» يوزع هدايا على طلاب الثانوية العامة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:09 م
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
رضوي عبدالغني
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فرح عارمة ملئت منازل أسرهم بعد أن حققوا نجاحا باهرا، ليرسموا على شفاه والديهم بسمة عريضة ويصبوا السعادة في قلوبهم، فهم من حصلوا على درجات تجاوزت الـ٩٨ %.

لم تكن فرحة أسر المتفوقين في الثانوية العامة كغيرها، فلا شيء يضاهي سعادة النجاح ومن أجل ذلك نجد بعض الدعم من أشخاص قرروا مشاركة الناجحين فرحتهم وتقديم هدايا لهم كنوع من التقدير، وذلك ما فعله سامح زهران صاحب محلات «زهران» للسجاد، حيث أهدى سجادة لكل متفوق في الثانوية العامة، على الرغم من أن ابنه لم يكن بينهم.

وقال سامح زهران في تصريحات لـ«الدستور» إنه قرر إدخال الفرحة على قلوبهم، كنوع من رفع المعنويات لدى الناجحين والمتفوقين بمجموع 98٪ من أهالي منيا القمح وكدعم للطلبة وأسرهم.

وأضاف «زهران» أنه أعلن على صفحته بـ«فيس بوك» أن كل من حصل على مجموع ٩٨ أو أكثر يتواصل معه ليهديه سجادة، مشيرا إلى أنه وزع حتى الآن هدايا لـ50 طالبا.
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق
سجادة لكل متفوق

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