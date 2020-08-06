انتحار طالبة بكفر الشيخ لحصولها على مجموع منخفض في الثانوية

أقدمت طالبة مقيدة في الصف الثالث الثانوية بمحافظة كفر الشيخ على التخلص من حياتها بتناول قرص من الحبوب القاتلة، بسبب مرورها بحالة نفسية بعد حصولها على مجموع منخفض في امتحانات الثانوية العامة.كانت إحدى قرى مركز بيلا بكفر الشيخ قد شهدت، الخميس، إقدام طالبة في الصف الثالث الثانوي على الانتحار بتناول قرص من الحبوب القاتلة، بسبب مرورها بحالة نفسية بعد حصولها على مجموع منخفض فى امتحانات الثانوية 2020.تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا من مستشفي بيلا المركزي، بوصول «د.ن.ا.ا» 17 سنة، طالبة بالثانوية العامة، مقيمة بقرية الهمّة التابعة لدائرة المركز، مصابة بادعاء تناول أقراص حفظ الغلال السامة «الحبوب القاتلة»، وتوفيت فور وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها بتسمم فسفوري جراء تناول مادة سامة.انتقل الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، لفحص البلاغ، وتبيّن انتحار الطالبة بتناول أقراص حفظ الغلال السامة، ما تسبب في موتها، وذلك لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ فى الثانوية العامة.بسؤال أهليتها، قرروا أن ابنتهم تناولت قرصا من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية عقب حصولها علي مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بيلا المركزي، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.