هنا شيحة: ابتعدت عن السينما لعدم وجود «دور جذاب» (حوار)

■ بداية.. كيف تلقيتِ ردود الأفعال تجاه مسلسلك الأخير «شاهد عيان»؟

■ هل ترددتِ فى تقديم شخصية «ندى» بسبب صغر مساحتها ضمن أحداث العمل؟

■ وماذا عن الجهد الذى بذلتيه فى ظل كون الشخصية «مركبة» ذات أبعاد عديدة؟

■ ما رأيك فى تجربة التعاون مع حسن الرداد؟

■ هل تأثر معدل مشاهدة المسلسل بسبب جائحة «كورونا»؟

■ كيف رأيتِ الموسم الرمضانى المنقضى؟

■ هل تمانعين فى تقديم مسلسل ١٥ حلقة على منصة إلكترونية كما اتجه فنانون مؤخرًا؟

■ أخيرًا.. ما سر ابتعادك عن السينما؟ وهل لتركيزك فى الدراما عامل فى ذلك؟

أبدت الفنانة «هنا شيحة» استعدادها للمشاركة فى المسلسلات المكونة من ١٥ حلقة فقط، وتُعرض على المنصات الإلكترونية الحديثة القائمة على خدمة «الدفع مقابل المشاهدة»، معتبرة أن هذه المنصات هى مستقبل صناعة الفن.وكشفت «هنا»، فى حوارها مع «الدستور»، عن كواليس مشاركتها فى مسلسل «شاهد عيان» مع الفنان حسن الرداد، وكيف أنها قدمت دورها فى العمل على عكس رغبة أصدقائها، الذين نصحوها بعدم تقديمه بسبب صغر مساحته.وشددت على أنها تنظر للأدوار التى تقدمها من خلال تأثيرها على الجمهور، وعلاقة كل دور بالشخصيات الأخرى فى العمل وتأثيره عليهم، متسائلة: «ما فائدة الظهور أمام الجمهور طوال الحلقات فى عمل بلا معنى؟».- مسلسل «شاهد عيان» كان تجربة جديدة ومختلفة فى كل شىء بالنسبة لى، وسعدت جدًا بكل التفاصيل الخاصة به، من بداية قراءة السيناريو حتى آخر يوم تصوير فى «اللوكيشن».والحمد لله ردود الأفعال كانت مطمئنة منذ بداية عرض المسلسل، وارتبط الجمهور بكل شخصياته منذ الحلقات الأولى، وهو ما لاحظته بنفسى، فأنا لا أضع أى توقعات لأعمالى وأشاهدها وأعيش مع أحداثها كأنى واحدة من الجمهور.- عند ترشيحى للدور وقراءتى السيناريو، طلبت رأى عدد من الأصدقاء الذين عادة ما أتحدث معهم عن أعمالى الجديدة، فنصحنى أغلبهم بعدم قبول الدور بسبب صغر مساحته، وقلة مشاهدى طوال الحلقات.لكننى رغم ذلك أحببت الدور بشدة، لأنه مكتوب بدقة بالغة وبالشكل الذى يجعله مؤثرًا على باقى شخصيات وأحداث القصة الدرامية، وهذا ما أبحث عنه دائمًا فى أى عمل أقبل عليه، فما يهمنى هو تأثير الدور وليس حجمه، فالجمهور «عايز دور قوى يتأثر بيه.. مش يشوفنى طول الوقت قدامه من غير معنى».- لا يوجد دور سهل وآخر بسيط، وكل الأدوار «مجهدة» وتتطلب من الممثل العمل عليها ذهنيًا وبدنيًا، لكن هناك أدوار «تخليك مبسوط وأنت شغال»، ولا تجعلك تشعر بأى جهد مبذول مهما كان حجمه، وهذا ما حدث معى فى شخصية «ندى»، التى أحببتها جدًا، خاصة أنها صحفية وهى مهنة أقدرها وأعتبرها فى غاية الأهمية.وبصفة عامة، لا أحب الوجود لمجرد الظهور، وأرغب فى تقديم عمل يعيش مع الجمهور، وأحترم ثقة هذا الجمهور فى اختياراتى، لذا أحرص على أن أقدم له كل ما هو جديد، كما أنه من المهم أن أحب الشخصية التى أقدمها.- سعدت جدًا بالتجربة مع كل فريق العمل، على رأسهم حسن الرداد، الذى أراه من أهم الممثلين على الساحة، ورغم أن تفاصيل القصة جعلت عدد مشاهدنا قليلًا جدًا لا يتعدى ٦ مشاهد، فإن كواليس المسلسل بشكل عام كانت بسيطة، ويسعى الجميع فيها لتقديم عمل «حلو» وجديد للجمهور.- جائحة «كورونا» أثرت على كل شىء، فى العالم وليس مصر فحسب. والحمد لله هنا الفنانون والمنتجون حرصوا على استمرارية عجلة الإنتاج، ولم يوقفوا الأعمال الدرامية، التى تمثل باب رزق للكثير من البيوت وليس الفنانين فقط.ومن الممكن أن يكون المسلسل قد ظُلم نوعًا ما بسبب أزمة «كورونا»، فكثير من مشاهده كان من المفترض تصويرها فى أكثر من دولة أوروبية، وفقًا للسيناريو المكتوب، لكن ظروف منع السفر والطيران حالت دون تنفيذ هذه المشاهد، لنكتفى بالتصوير فى مصر، الذى توقف هو الآخر ١٥ يومًا بسبب «كورونا».- تابعت أعمالًا قليلة جدًا، وهذه عادتى الدائمة فى رمضان، فأنا لا أستطيع أن أشاهد أكثر من ٣ أو ٤ مسلسلات، لأن اليوم فى الشهر الكريم يكون قصيرًا جدًا.ومن ضمن المسلسلات التى تابعتها وعجبتنى جدًا مسلسل «خيانة عهد»، الذى كان مختلفًا وحلو جدًا، كما أن فيه شقيقتى «حلا»، فكان من الضرورى أن أتابعها.وكذلك أعجبنى تقديم الخيال العلمى لأول مرة فى عمل درامى مصرى، من خلال مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، إلى جانب «الاختيار» الذى أراه مسلسلًا استثنائيًا سيعيش لسنوات طويلة، لأنه ليس مجرد عمل درامى عادى، و«بـ١٠٠ وش»، الذى كانت فكرته جميلة جدًا، و«حبيت نيللى كريم والعصابة فيه جدًا».- الصناعة فى تطور كبير خلال الفترة الحالية، وأهم ملامح هذا التطور ظهور المنصات الإلكترونية، التى أراها مستقبل صناعة الدراما والفن بصفة عامة، بعدما ظهرت فى الخارج وحققت نجاحات ملحوظة، وبدأت فى الانتشار لدينا وتحقيق نجاحات مؤخرًا. لذلك لا أمانع فى تقديم عمل درامى على منصة إلكترونية، ولا أمانع فى أن يكون ١٥ حلقة أو ٧ حتى، طالما قصة العمل وطبيعته قائمة على ذلك.- لا أحسب أمورى بهذا المنطق، وأرى أنه لا يوجد فن أفضل من الآخر، فالسينما لها متعتها وتعيش وتُخلد الفنان مع الجمهور، وكلنا تربينا وعرفنا نجومنا من خلالها، والتليفزيون له متعته الخاصة، وجمهوره كبير جدًا.وابتعادى عن السينما سببه عدم عثورى على شخصية تجذبنى لتقديمها، فالموضوع كله عرض وطلب، ولو وجدت عرضًا مناسبًا لى من فكرة وشخصية جديدة وفريق عمل متميز، لن أتردد لحظة فى المشاركة.